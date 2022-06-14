Фотографии животных размещены во вторник на странице парка в соцсети "ВКонтакте". На них запечатлены лежащие на траве маленькие пятнистые детеныши косули.

"Вот такие находки могут неожиданно случиться на прогулке по национальному парку. И лучшее, что можно сделать, — просто отойти в сторону и идти своей дорогой. Ни в коем случае не нужно "спасать" детёнышей, забирая их с собой. Потому что они дома, и жизнь их течёт своим чередом", — написали сотрудники парка.

По их словам, малыши первые месяцы обычно проводят, таясь в укрытиях. Пятнистая окраска и почти полное отсутствие запаха помогают им скрываться от хищников. Косуля-мать при этом находится поблизости и регулярно появляется, чтобы покормить малыша молоком.

"Уже к осени детёныши станут полностью самостоятельными, пятна после линьки исчезают, а у самок появляется белое "зеркало". Но рядом с родителями молодёжь будет почти до момента появления нового поколения", — говорится в сообщении.