По данным пресс-службы, работы по реконструкции парка начались в 2020 году. На первом этапе были проведены инженерные коммуникации, сформированы береговые откосы, высажены деревья и кустарники. На втором этапе обустроили пирсы, установили амфитеатры, детскую и спортивную площадки, системы освещения и видеонаблюдения, зоны отдыха. В центре озера появился современный светомузыкальный фонтан.

"После благоустройства озера и модернизации общественного пространства "Кашкадан" стал одним из лучших парков на воде в России", — говорится в сообщении.

В задачи строителей, прежде всего, входило решение вопроса с обмелением озера. Для этого водоем осушили, расчистили и углубили, а на дне оборудовали специальный глиняный замок, чтобы вода не уходила в грунт.

Для защиты от загрязнений по периметру водоема проложили ливневую канализацию. Она собирает потоки талых и дождевых вод, в том числе из частного сектора, и сбрасывает в коллектор.