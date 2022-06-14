"От Москвы до Казани можно будет доехать за шесть с половиной часов. Сегодня эта дорога занимает в среднем 11-12 часов", — цитирует вице-премьера сайт правительства во вторник.

Строительство на трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань идет на участках протяженностью более 800 км.

"Везде работы развернуты. 20 тысяч человек уже практически работают — еще через один-два месяца количество людей дойдет до 30 тысяч — и несколько тысяч единиц техники", — уточнил вице-премьер.

Уже в этом году планируется окончание строительства части трассы — обхода Владимира и будет запущен напряженный участок от ЦКАД до бетонной дороги по Московской области. Пустить движение по основному ходу всей трассы планируется уже в 2023 году, а работы по благоустройству завершат в 2024 году.

Хуснуллин добавил, что трасса рассматривается и как антикризисная мера, доля российских материалов в строительстве составляет 95%.

"Мы форсируем план "Европа — Западный Китай". Для выхода на Китай трасса предусматривается в районе Чувашии, делаем обход Самары, мост через Волгу, дальше — от Самары до Оренбурга, от Оренбурга — выход на Казахстан, на Китай. Мы сейчас ведем работу с китайскими коллегами, с коллегами из Казахстана, чтобы и на той территории Казахстана эту двухполосную дорогу расширить. В текущей ситуации этот коридор особо актуален для нас с точки зрения доставки грузов и технологий, так как Китай — наш основной торговый партнер сегодня. Мы рассматриваем дополнительные возможности для выхода на Северный Китай", — заявил он.