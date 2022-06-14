"В рамках реализации проекта предполагается ... увеличение общих площадей здания на 6200 кв. метров с последующим использованием их под апартаменты, а также сохранение исторического ресторана. После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16 100 кв. метров", — сказали во вторник в комитете.

По функциональному назначению здание будет иметь несколько типов помещений: коммерческие, общественное питание и гостиничное обслуживание (апартаменты). В рамках проекта также запланировано приспособление и реставрация фасадов и интерьеров для современного использования. На территории предусмотрена парковка на девять машиномест.

"Прага" является объектом культурного наследия регионального значения. Заявителем выступило ООО "Бюро путешествий". "Прага" — один из старейших и известнейших ресторанов Москвы. Группа АСТ экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова владела "Прагой" с середины 1990-х после того, как мэрия Москвы продала ресторан. В 2019 году здание ресторана купил на торгах за 1,4 млрд рублей Мирослав Мельник, позже он продал 50% проекта компании предпринимателя Константина Бежевца.

В апреле прошлого года компания Wainbridge, принадлежащая одному из основателей ГК "ПИК" Кириллу Писареву, станет девелопером проекта реставрации ресторана.