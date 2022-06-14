"Вопрос увеличения парка воздушных судов авиакомпанией — на рассмотрении", — сказал он, отметив, что в настоящее время обсуждается вопрос о типе и количестве воздушных судов.

В то же время "ЮВТ Аэро" ищет пути решения вопроса поставок запасных частей для самолетов Bombardier, из которых сформирован ее парк, отметил представитель авиакомпании.

В опубликованном в июне на YouTube-канале "Редакция" (автор канала Андрей Пивоваров 3 июня внесен в реестр СМИ-иноагентов) выпуске о работе российской авиации в условиях санкций, генеральный директор "ЮВТ Аэро" Петр Трубаев предположил, что в будущем компания может перейти на использование российских самолетов.

"У нас изначально было и есть семь воздушных судов Bombardier CRJ-200. Сейчас рассмотрим другие варианты и, наверное, будем переходить уже на отечественную технику. Наработки есть кое-какие. Тем более что в Казани продолжает выпускаться Ту-214", — сказал Трубаев.

По его словам, в текущей ситуации он заинтересован в приобретении любых новых отечественных лайнеров. "Скажут: ребята, мы вам Ту-214 не дадим, хотите брать Superjet или МС-21? Я обе руки подниму!" — заявил Трубаев в видеовыпуске.