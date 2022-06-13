Прибывших туристов торжественно встретили в аэропорту представители администраций Алтайского края и Республики Алтай. Их приветствовали артисты в национальных костюмах, угостившие гостей местными блюдами: молоком, курутом, медом, боорсокои, чаем под аккомпанемент горлового пения и традиционных музыкальных инструментов.

"Мы рады поддержать эту программу и принять гостей. Уверена, что наша совместная работа принесет отличный результат – есть все основания полагать, что туристам у нас на Алтае понравится", — сказала на церемонии встреч заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева.

Фото: Пресс-служба туроператора FUN&SUN

На базе чартерных рейсов туроператор перелагает несколько программ — "Привет, Горный Алтай!" в форматах "Лайт", "Стандарт" и "Макси", круговой маршрут "Сердце Алтая", тур для активных путешественников "Алтай FIT", и программа "Привет, Белокуриха". Обе программы запланированы до сентября. В июле стартует еще одна программа на Алтай из Красноярска.



Директор по дистрибуции FUN&SUN Анна Малинина, прилетевшая вместе с туристами на чартере из Москвы, сообщила, что продажи программ на базе чартеров идут очень хорошо — самолеты загружаются полностью.



Чартерные рейсы организуются при поддержке Ростуризма, который компенсирует туроператору 50% стоимости фрахта самолетов, и администраций Алтайского края и Республики Алтай.