В воскресенье, 12 июня, возобновили работу 15 ресторанов в Москве и Московской области, включая ресторан на Пушкинской площади, который был открыт в 1990 году и стал первым заведением сети в стране.

Гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади сообщил, что в понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня — около 200, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю.

Новый владелец бизнеса McDonald's в России Александр Говор рассказал, что вывшая сеть McDonald's в РФ в ближайшие 5-6 лет может расшириться с 850 до 1 тыс. ресторанов.

"В ближайшие 5-6 лет мы планируем довести эту цифру до 1 тыс. Уверен, что мы сможем оставаться лидером в сегменте", — сказал Говор.

Пароев добавил, что приоритетом в настоящее время является возобновление работы всех российских ресторанов.

Первое время некоторые позиции в меню будут недоступны, в том числе из-за логистических трудностей, сказал Пароев. Кроме того, меню может измениться из-за ограничений работы зарубежных поставщиков на рынке РФ. Так, пока у сети есть запасы Coca-Cola, замену компания планирует выбрать на тендере.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, в День России, посетил перед открытием новый флагманский ресторан быстрого питания на Пушкинской площади.

Он подчеркнул, что правительство Москвы поддерживает этот проект, и отметил, что важно сохранить как рабочие места, так и разнообразие, качество и доступность общественного питания.

"Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, сельским хозяйством российским, аграриями и почитателями должна работать", — отметил Собянин.

По словам мэра, в McDonald's за годы сформировался "достаточно серьезный стандарт изготовления продукции и технологий", и выразил надежду, что "высокий уровень и стандарт этой технологии будет сохранен".

"Все, кому нравится посещать ваши рестораны, ваши фаны уже, наверное, тоже рады, что вы сохранили свои компетенции, свои умения, знания и свое гостеприимство. Так что поздравляю с открытием", — сказал Собянин, подписав памятную табличку в "день рождения нового российского бренда".

Как сообщалось, с 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

Сеть McDonald's в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. В системе McDonald's в России работало более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков — еще около 100 тыс.

Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.