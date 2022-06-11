В субботу состоялось подписание трехстороннего соглашения между Минэкономразвития России, корпорацией "Кавказ.РФ" и инвестором проекта — ООО "Мамисон".

Первый резидент обеспечит курорт отелями, коттеджами, спа-центром, ресторанами и сопутствующей туристской инфраструктурой. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан более чем на 1100 мест размещения. Реализовываться проект будет в два этапа.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в реализации такого масштабного инвестиционного проекта серьезную роль играет взаимодействие институтов власти всех уровней и бизнеса.

"Проект "Мамисон", который уже столько лет на слуху у жителей республики, перешел в стадию претворения в жизнь — то есть, из теоретической плоскости — в практическую. "Мамисон" планируется как крупнейший профессиональный курорт туристического кластера Северного Кавказа с уникальными характеристиками, которые смогут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только СКФО, но и всей страны", — отметил Меняйло после церемонии подписания.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", по последним данным, оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".