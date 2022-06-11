«Камчатка сейчас становится одним из самых притягательных регионов России. Но, к сожалению, устойчиво закрепился стереотип, что путешествие на Камчатку — это дорого. Наша задача – разрушить этот стереотип и доказать туристам России и мира, что это совершенно не так. Поэтому для камчатского туризма первый чартерный рейс — революционное и знаковое событие. Это огромный шанс привлечь как можно больше туристов в наш уникальный регион и дать нашим гостям достойный, качественный и доступный туристический сервис, особенно в это сложное время, — сказала на церемонии встречи рейса заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Как сообщалось, стоимость пакетного тура на Камчатку с перелетом чартером начинается от 48 тыс. рублей. Она включает проживание в отеле в течение семи дней, питание и экскурсии.

«Сегодня мы совместно с Ростуризмом и правительством Камчатского края запускаем новое чартерное направление. В рамках сформированной с местными туристическими компаниями программы предусмотрено пребывание туристов в течение недели на территории края и ознакомление с основными достопримечательностями — это экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, посещение наиболее интересных природных объектов, вулканов, водные экскурсии по Авачинской бухте и многое другое. Чартерная программа позволяет минимизировать стоимость пакетированного продукта — по сравнению с регулярной перевозкой она уменьшается в полтора-два раза», — сказал, в свою очередь, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Он подчеркнул, что схема работы туроператора всегда предусматривает опору на местный туристический бизнес. «Мы не создаем в регионах прилета свою принимающую компанию, но сотрудничаем с местным турбизнесом – заключаем контракты с местными принимающими компаниями, с местными отелями», — сказал представитель FUN&SUN.



Программы на Камчатку сформированы в двух форматах — «Лайт», которая предусматривает проживание, перелет и одну экскурсию, и «Стандарт» с тремя экскурсиями. Дополнительные экскурсии можно приобрести на месте у гидов.

Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, в свою очередь, подчеркнул, что цель программы — увеличить продолжительность туристического сезона, который традиционно стартовал в крае с начала июля.



«Мы расширяем «крылья сезона» – это первый вызов, который перед нами стоял. Второй вызов — обеспечить тот уровень качества для российского туриста, который он привык получать от чартерных программ. На первом чартерном рейсе прилетело больше 200 человек, в том числе более 170 туристов, и представители турагентств, которые будут изучать туристические возможности региона», — сказал он.

Русанов напомнил, что первый рейс чартерной программы был выполнен авиакомпанией «iFly», в дальнейшем туристы будут летать регулярными рейсами «Аэрофлота».

Чартерная программа на Камчатку организована при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.