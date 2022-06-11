Вероятность неправильной обработки багажа при международных перелетах составляет 8,7 чемодана на 1 тыс. пассажиров, в то время как на внутренних рейсах — всего 1,85. Таким образом, можно сказать, что вероятность потерь или задержек багажа при перемещении между государствами примерно в 4,7 раза выше по сравнению с перелетом внутри одной страны.

Авиакомпании, наземные операторы и аэропорты сократили штаты, чтобы сохранить свою жизнеспособность во время пандемии COVID-19, что повлияло на количество и опыт тех, кто отвечает за транспортировку багажа. Без решения этой проблемы уровень неправильного обращения может продолжить рост и стать намного выше, чем до пандемии, полагают в SITA.

В 2021 году на долю задержек в доставке до пункта назначения пришлось 71% от всего неправильно обработанного багажа, что на 2 процентных пункта превышает показатель за 2020 год. При этом на долю багажа, который нужно переносить при транзитном перелете, пришлось 41% от общего числа задержанного багажа, что на 4 п.п. больше, чем годом ранее.

Количество потерянных или украденных чемоданов немного увеличилось — до 6%, а количество поврежденных или тех, из которых что-то пропало, уменьшилось до 23%.

SITA указывает на расширение внедрения самостоятельной сдачи багажа. По его данным, 90% авиакомпаний и три четверти аэропортов планируют сделать доступной бесконтактную самостоятельную сдачу багажа к 2024 году.