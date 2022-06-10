"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в тексте распоряжения, размещенного на портале правовой информации.

Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН 27 апреля. В тот же день генеральная ассамблея UNWTO в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России из-за специальной операции на Украине.

СССР вступил в UNWTO в 1975 году. Россия оставалась в ней как правопреемница Советского Союза.