Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач региона Роман Бузинов.

"Причиной, по которой работа детского учреждения приостанавливается, послужил факт регистрации случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в общей сложности случаи заболеваемости выявлены у 23 детей", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на исполняющего обязанности начальника лагеря Романа Суровцева сообщается, что все дети, которые на данный момент продолжают оставаться в лагере, чувствуют себя хорошо.

"В ближайшие два дня все дети будут отправлены автобусами домой. Большая часть детей проживают в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, но есть и дети из других населенных пунктов. Сейчас мы ведем диалог с родителями, как удобнее выстроить логистику, чтобы максимально удобно и организованно доставить ребят домой", — сказал Суровцев.

Он также добавил, что всем семьям вернут средства за все дни с момента закрытия лагеря. Кроме того, уже начата работа по устранению всех замечаний и исполнению предписаний Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в четверг в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы восемь детей. Еще 15 изолированы на территории детского лагеря. По данным на 10 июня, их состояние оценивается как удовлетворительное, дети находятся под наблюдением врачей.

В связи с инцидентом следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Лагерь "Авангард" открылся в Архангельской области в этом году 1 июня.