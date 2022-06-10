"Причиной, по которой работа детского учреждения приостанавливается, послужил факт регистрации случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в общей сложности случаи заболеваемости выявлены у 23 детей", — говорится в сообщении.
Со ссылкой на исполняющего обязанности начальника лагеря Романа Суровцева сообщается, что все дети, которые на данный момент продолжают оставаться в лагере, чувствуют себя хорошо.
"В ближайшие два дня все дети будут отправлены автобусами домой. Большая часть детей проживают в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, но есть и дети из других населенных пунктов. Сейчас мы ведем диалог с родителями, как удобнее выстроить логистику, чтобы максимально удобно и организованно доставить ребят домой", — сказал Суровцев.
Он также добавил, что всем семьям вернут средства за все дни с момента закрытия лагеря. Кроме того, уже начата работа по устранению всех замечаний и исполнению предписаний Роспотребнадзора.
Как сообщалось, в четверг в Мирнинскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы восемь детей. Еще 15 изолированы на территории детского лагеря. По данным на 10 июня, их состояние оценивается как удовлетворительное, дети находятся под наблюдением врачей.
В связи с инцидентом следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Лагерь "Авангард" открылся в Архангельской области в этом году 1 июня.