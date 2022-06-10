"Я не только не против уличного творчества, я даже за. Вы дарите эмоции, создаете атмосферу. Главное, чтобы ваши выступления были непошлыми, качественными, позитивными, чтобы они добавляли колорита отдыху на нашем курорте", — цитируют Швеца в сообщении.

Василий Швец на встрече с уличными артистами предложил им проводить выступления организованно.

"Решено создать некоммерческую организацию "Уличные артисты". Внутри нее сформируется арт-совет, который будет определять время выступления каждого исполнителя и список площадок, где можно проводить концерты", — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что мэрия поможет музыкантам в оформлении документов и создании фирменного стиля.

В Анапе уже есть подобного рода организация. Городское Арт-сообщество имеет худсовет, который не пропускает перекупщиков и предоставляет площадку только мастерам, которые все делают своими руками.