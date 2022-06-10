"Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга. В соответствии с постановлением, принятым на основании федерального закона "О пожарной безопасности", особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге установлен с 11.06.2022 по 10.07.2022", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что в течение месяца запрещается разведение огня и проведение каких-либо пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, применение пиротехники без согласования с городским управлением МЧС.

Кроме того, не допускается посещение лесов, расположенных в границах города, отметили в пресс-службе.

В Смольном предупредили, что за нарушение запрета Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Аналогичный запрет действовал в Петербурге в прошлом году.