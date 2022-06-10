По данным авиакомпании, в мае бакинский аэропорт обслужил 396 тыс. человек, из которых 315 тыс. — это пассажиры, вылетевшие из столичного аэропорта или прилетевшие в него.

Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе-мае 2022 года перевезли: AZAL — 455 тыс. человек, лоукостер Buta Airways — 154 тыс. человек. Из них 341,5 тыс. — пассажиры международных рейсов, что составляет 36% от общего объема международных перевозок.

В мае в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы выполняли 24 пассажирские авиакомпании. В десятку самых популярных международных направлений из Баку в мае вошли Стамбул, Дубай, Москва, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Минск, Анкара, Измир и Кувейт.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.