"В частности, для турбореактивных воздушных судов пассажировместимостью от 110 до 300 человек льгота продлена до 31 декабря 2031 года, а для турбовинтовых лайнеров пассажировместимостью до 90 человек — до конца 2025 года", — говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Эта мера позволит оказать поддержку авиации в пандемийный период, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении. В сложившихся условиях авиакомпании вынуждены сдвигать ранее сформированные планы по приобретению самолетов, пояснил он. Льгота, по его мнению, также окажет сдерживающий эффект на рост стоимости перевозок для граждан "и будет способствовать повышению конкурентоспособности авиакомпаний ЕАЭС на мировом рынке".

"Особенно важным обновление и наращивание парка воздушных судов в ЕАЭС представляется в условиях складывающихся внешних ограничений. Увеличение числа самолетов будет положительно влиять на развитие транзитного потенциала союза", — добавил Слепнев.

Под категорию турбореактивных самолетов вместимостью от 110 до 300 пассажиров подпадают, в частности, европейские Airbus А320/А330 и американские Boeing 737/767. К турбовинтовым лайнерам, вмещающим до 90 человек, можно отнести европейский ATR 72 и канадские Bombardier DHC-8.

Ранее указанной тарифной льготой (действует по решению комиссии Таможенного союза 130, принятому в 2009 году) традиционно пользовались Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Авиакомпании РФ до введения в этом году западных санкций импортировали суда иностранного производства в соответствии с решением комиссии ТС 331 от 2010 года — о режиме временного ввоза.

Сообщалось, что о продлении решения ТС 130 неоднократно просили власти Казахстана. В 2023-2031 гг. республиканским авиакомпаниям Air Astana и SCAT потребуются порядка 60 новых среднемагистральных самолетов вместимостью от 140-150 мест, оценивали в правительстве Казахстана потребности в допандемийном 2019 году. Отсутствие льготы повлечет дополнительные расходы в размере более $500 млн, что негативно скажется на бизнесе перевозчиков, аргументировали чиновники.