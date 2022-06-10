Мероприятие прошло в рамках празднования 870-летия города и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Памятник последней правительнице Казанского ханства, жене касимовского хана Шах-Али царице Сююмбике расположен в одноименном сквере в Касимове, говорится в сообщении.

Он был благоустроен по программе поддержки местных (муниципальных) инициатив в 2019 году. Идею установки памятника поддержало правительство Республики Татарстан и Духовное управление мусульман Российской Федерации.

В ходе церемонии первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова выразила уверенность, что новый памятник станет точкой притяжения как для касимовцев, так и для туристов.

Согласно информации из открытых источников, Сююмбике является самой знаменитой татарской царицей. В 1551 году она была выдана мурзами Ивану Грозному вместе со своим сыном Утямыш-Гиреем и казанской казной. Последние годы жила в Касимове, где и умерла. Могила неизвестна.

Вокруг царицы сложено много легенд и мифов. Она стала настоящим символом татарского народа. В ее честь названы женский журнал, проспект в Набережных Челнах, сеть халяльных общепитов и самая знаменитая башня Казанского кремля.