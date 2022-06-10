"Наших куфий стало на 21 штуку больше. Мама голубого окраса, папа желтого. В итоге: дети желтые и зеленые, никто в мать не пошел", — говорится в сообщении.

Куфии, также известные как копьеголовые змеи — род ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. В дикой природе они обитают на островах Индонезии. Островные куфии предпочитают селиться на деревьях и кустарниках. Они ведут ночной образ жизни. Обычно на землю эти змеи спускаются исключительно в брачный период или после сильных дождей.

Куфии вынашивают потомство в течение пяти месяцев. Полной длины они достигают к двум годам. Длина взрослого самца составляет до 60 см, самки — до 81 см. Продолжительность жизни куфий — около 10-12 лет.

Как и многие другие змеи, куфии нападают на человека, только если они были загнаны в угол, а также когда им угрожает опасность. Яд островной гадюки обычно не приводит к смерти, однако способен вызывать боль, отек и некроз тканей, а также сильное внутреннее и внешнее кровотечение.

Тульский областной зооэкзотариум — один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.

В Туле коллекция экзотариума располагается в двух зданиях. Новое здание было открыто в декабре 2018 года на территории Центрального парка Тулы. Экспозиционные площади были увеличены более чем в шесть раз — до 970 кв. м. В новой экспозиции — более 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум — двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей.

При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.