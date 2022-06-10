Постановление о финансировании проекта из областного бюджета накануне подписал губернатор региона Андрей Чибис.

"Комплекс позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.

Комплекс будет включать в себя ремесленную мастерскую, арт-объекты, жилища коренных малочисленных народов, музеи, фотозоны, информационные стенды и иные сооружения в национальном стиле.

В сообщении отмечается, что реализация проекта создаст дополнительные рабочие места, будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов и ремесел, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, всего на создание этнокомплекса планируется направить порядка 14,8 млн рублей из областного бюджета.