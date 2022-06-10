Он отметил, что в июне региону уже выделено из федерального бюджета 540 млн рублей на поддержку нескольких проектов.

"Вместе с региональным софинансированием эти деньги пойдут на создание туристической инфраструктуры под объекты общей вместимости порядка тысячи номеров. С частными инвестициями это порядка 12-15 млрд рублей. Это тот мультипликативный эффект, который мы получаем при вложении со стороны государства в инфраструктуру", — сказал Текслер.

Он также добавил, что с участием федеральной поддержки в текущем году Челябинская область по соцзаказу организует туры по области для 9 тыс. школьников.

В свою очередь замминистра по экономике Челябинской области Андрей Минченко пояснил "Интерфаксу", что регион в этом году в числе 18-ти субъектов вошёл в пилотный проект по организации туров для школьников за счёт бюджета.

"В этом году выделяется совместно из федерального и регионального бюджетов на турпоездки для наших школьников более 60 млн рублей. В ближайшее время мы сформируем конкурс для туроператоров по выбору маршрутов. Планируется, что это будет двухдневная поездка с ночёвкой в гостинице", — сообщил Минченко.