"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Свердловская область вошла в туристический территориальный проект — макрорегион "Большой Урал". Будет сформирована единая туристская навигация, сеть визит-центров, придорожная инфраструктура. Также запланирована разработка межрегиональных пешеходных, водных, вело- и снегоходных маршрутов, единые стандарты обслуживания на маршрутах, запуск железнодорожных и авиачартеров", — приводит департамент информполитики Свердловской области слова Ионина.

По его словам, такие изменения повысят мобильность туристов, а также обеспечат стабильный приток гостей на Средний Урал.

Замгубернатора подчеркнул, что Свердловская область среди регионов Урала имеет больше всего областных, государственных и муниципальных музеев, которых в регионе насчитывается более 800. В музейном фонде региона хранится порядка 2 млн единиц уникальных памятников истории и культуры.

"Среди них древнейшая в мире деревянная скульптура — Большой Шигирский идол, который в два раза старше египетских пирамид", — сказал Ионин.