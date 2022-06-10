"Мы серьезно подготовились к форуму. Участие в нем важно для нас с точки зрения обмена опытом с нашими коллегами из других субъектов России. Нужно всегда учиться и не стоять на месте, узнавать, как организована работа по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест в других регионах", — отметил Руденя.

По его словам, во время форума Тверская область планирует подписать ряд соглашений о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере экономики, туризма, жилищного строительства, предпринимательства, физкультуры и спорта.

"В прошлом году по итогам ПМЭФ Тверская область подписала 12 соглашений, объем их инвестиций составил порядка 91 млрд рублей", — добавил глава региона.