"Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении водителя Mitsubishi Fuso Richter возбуждено дело по ч. 1 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ", — говорится в сообщении.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, накануне в Адлерском районе Сочи на федеральной автодороге "Адлер — Красная Поляна" грузовик под управлением 64-летнего местного жителя в тоннеле выехал на полосу встречного движении и наехал на бетонный отбойник.

Затем грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом, который откинуло на "ГАЗель", которая двигалась сзади в попутном направлении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 19 человек.