Согласно исследованию, всего в 2021 году в России было подано 536,2 тыс. заявлений на шенгенскую визу, это в 7,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году. Россия занимает первое место по их числу: в 2021 году доля путешественников, подавших документы на шенген, составила 18,3%.

Также выросла доля выданных россиянам многократных виз: в 2021 году – 451,7 тыс., это 86% от общего числа. В 2020 году доля составляла 73%, в 2019 году – 79%.

Между тем, по итогам 2021 года выросло и число отказов на выдачу шенгенских виз. Всего россиянам было выдано 513,8 тыс. виз, при этом доля отказов составила 3,2%. В 2020 году доля отказов составила 2,6%, в допандемийном 2019 году – 1,5%.

В первую пятерку стран по оформлению шенгена вошли также Турция (271,9 тыс. заявлений), Украина (194,2 тыс. заявлений), Саудовская Аравия (173,5 тыс.) и Марокко (157,1 тыс.).

Согласно статистике, общее количество заявлений на получение шенгенской визы из третьих стран в минувшем году сократилось почти на 83% по сравнению с допандемийным 2019 годом – 2,9 млн и 17 млн соответственно.