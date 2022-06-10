Животное заметил и сфотографировал государственный инспектор "Заповедного Подлеморья" Валерий Вторушин.

"Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно у байкальской нерпы белые только детеныши в первый месяц жизни — бельки. Потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей.

В отделе науки "Заповедного Подлеморья" "Интерфаксу" уточнили, что это уникальный случай.

"За 20 лет работы на Байкале таких случаев в нашей практике не было. Допускаю, что это может быть сейчас единственная особь-альбинос на всю популяцию байкальской нерпы", — сказал научный сотрудник Андрей Разуваев.

Известно, что такие особи встречаются у многих представителей животного мира. Это связано с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений — так называемым альбинизмом. В зоопарках мира содержится достаточно много животных-альбиносов, но в дикой природе они, как правило, погибают детенышами, поскольку слишком заметны.

"Нерпе в дикой природе светлый окрас не должен сильно мешать. Естественных врагов в Байкале у нее нет. Питается она рыбой, на которую охотится под водой на большой глубине, где почти полная темнота и окрас не важен", — пояснил Разуваев.

Он предположил, что возраст белой нерпы может быть около 6 лет. Судя по фотографии, это крупное и физически развитое животное

Как сообщалось, по разным оценкам, в настоящее время в Байкале обитает порядка 130 тыс. особей пресноводного байкальского тюленя, или нерпы. Животное является эндемиком озера. Промышленная добыча нерпы была остановлена в 2007 году, сейчас разрешена охота только коренным малочисленным народам.