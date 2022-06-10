"С 2017 года растет туристический поток между нашими странами. 2022 год показывает, что мы можем превысить допандемийный показатель. Важный шаг, способствовавший росту туристического потока, — упрощение посещение российскими туристами Узбекистана", — сказал Прокофьев на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Республики Узбекистан и межпарламентской группы законодательной палаты Олий Мажилиса Республики Узбекистан с Госдумой.

Депутат отметил, что по итогам майских праздников Узбекистан вошел в число наиболее популярных направлений выездного туризма из РФ.

"Почти четверть зарубежных туристов в Узбекистане из России", — добавил Прокофьев.

Он также сообщил, что, по оценке Ростуризма, Узбекистан сейчас самое развитое туристическое направление на всем постсоветском пространстве.

"До 100 рейсов в неделю доходит. Мы считаем, что это очень перспективное направление сотрудничества", — сказал депутат.