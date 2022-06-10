"Здравницу должны сдать в 4 квартале этого года. Новый пансионат даст городу дополнительные 110 мест, а трудоустроиться здесь смогут более 60 жителей города", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

По его словам, пансионат будет расположен на проспекте Ленина, в самом центре курортной зоны. Его открытие позволит увеличить число отдыхающих.

"Проспект Ленина, отреставрированный при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, стал новой прогулочной зоной в историческом центре Кисловодска, которая притягивает каждый день тысячи отдыхающих и жителей", — отметил глава города.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц. К 2024 году планируется создать еще 13 новых мест размещения благодаря строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц.