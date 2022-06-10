"Епархиальный музей является продолжением древнейшего музея Тульской губернии, основанным выдающимся краеведом и древлехранителем Николаем Троицким", — отметили в пресс-службе.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, первый историко-краеведческий и художественный музей в Тульской области зародился именно из Палаты древностей.

"Николай Иванович Троицкий заложил очень важное начинание для всего музейного дела в Тульской губернии: собирание и хранение коллекций, активная научная и просветительская работа. И сегодняшнее событие подтверждает то, что благодаря трудам церкви и попечения владыки митрополита Алексия это дело сохраняется и продолжается", — подчеркнула Рыбкина.

"Уверена, что храм, который находится в исторической части города, будет интересен многим туристам и паломникам, прибывающим в наш регион со всей страны", — добавила министр.

Коллекция сформирована из пожертвований прихожан храма и рассказывает об истории Тульской епархии и православной церкви на тульской земле.

В экспозиции музея представлены предметы церковного искусства, литературы, богослужебной утвари, облачение священнослужителей.

В правом приделе храма расположился выставочный зал, где разместилась выставка, посвященная святой мученице Александре Федоровне.

Николай Троицкий был известным историком-краеведом, основателем первого тульского научно-исторического общества — историко-археологического товарищества, автором работ по истории культуры и археологии Тульского края.

В 1884 году в Туле было положено начало первому губернскому музею. Изначально музей состоял из историко-археологической коллекции краеведа и исторически ценных предметов ризницы Тульского архиерального дома. Первоначально музей назывался Епархиальным древлехранилищем, а позднее — Палатой древностей, располагаясь в нижнем этаже церкви Пресвятой Богородицы на архиерейском дворе. Музей просуществовал до 1917 года. С 1918 года на его основе начали открываться первые государственные музеи.