Соответствующее соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма главы этих регионов подписали в городе Миассе Челябинской области в пятницу.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в рамках соглашения планируется объединить усилия регионов в формировании комфортной туристской среды и продвижении туристических возможностей.

"Здесь несколько направлений. В первую очередь это доступная комфортная инфраструктура, чтобы можно было доехать друг до друга. Соглашение, которое подписали, в том числе касается развития наших транспортных, дорожных коридоров. Мы договорились сделать дорогу от Тюмени через Курганскую область до Челябинска и обратно удобной. Эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с комфортом", — сказал Текслер журналистам.

Он также напомнил, что с главой Свердловской области достигнута договоренность о запуске поезда, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.

"Он будет комфортный, удобный, заезжать в наши районные центры. Это даст дополнительную связанность (между регионами — ИФ) и возможность путешествовать для наших жителей", — отметил губернатор.

По его словам, в рамках соглашения планируется сотрудничать при организации совместных маршрутов, формировании единого брэнда, реализации совместной информационной политики.

"Вместе мы сильнее. Наше единение в решении этих задач позволит сделать все гораздо быстрее", — резюмировал Текслер.

В свою очередь, как отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков, до 2024 года планируется отремонтировать три дороги, связывающие регион с Челябинской областью.

"В этом году мы начали делать три дороги одновременно. Из Шадринска в сторону Миасса Челябинской области, из Долматово в сторону Лузянска тоже Челябинской области. Из федеральной трассы Курган — Челябинск в сторону Шадринска. Контракт у нас двухлетний — 2022 и 2023 годы. В следующем году, я надеюсь, что мы полностью все дороги, потому что регионы являются транзитными", — сказал Шумков.