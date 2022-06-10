Рейсы назначены для улучшения транспортной доступности аэропорта. Они будут работать в течение всего летнего сезона.

В прямом направлении этот состав из аэропорта будет отправляться в 14:46 мск и прибывать в Дагомыс в 16:04 мск. В обратном направлении из Дагомыса "Ласточка" отправляется в 16:26 мск, прибудет на станцию Аэропорт Сочи в 17:33 мск.

В общей сложности на южном направлении Краснодарского края в летний период 2022 года пригородные поезда будут совершать 70 рейсов в сутки, что на 30% больше, чем летом 2021 года.

По данным мэрии Сочи, этим летом курортный город примет около 4,5 млн гостей.