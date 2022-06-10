"В Мирнинскую горбольницу из лагеря "Авангард" госпитализированы восемь детей с признаками острой кишечной инфекции, еще 15 изолированы с аналогичным диагнозом в самом лагере", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние здоровья детей сейчас оценивается как удовлетворительное.

В связи с инцидентом возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Накануне сообщалось, что из детского лагеря "Авангард" в городе Мирный с симптомами отравления госпитализировали семь детей. Еще девять временно изолировали в самом лагере.

Лагерь "Авангард" открылся в Архангельской области в этом году 1 июня.