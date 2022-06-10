"Санаторий "Известия" планирует возвести в Адлерском районе Сочи четырехзвездочный гостиничный комплекс, ресторанный и СПА-комплексы, конференц-зал и медицинский центр. Общая стоимость проекта составляет 17,2 млрд рублей со сроком строительства 4 года", — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В результате реализации проекта будет создано 559 рабочих мест.

Согласно отчету санатория за прошлый год, 99,45% акций принадлежат ООО "СЗ "Мегалэнд" (Сочи), учредителем которого является Анна Невзорова. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", она также владеет 100% в ООО "Метрополис", реализующем проекты в сфере недвижимости в Сочи, 99,99% в ООО "Метрополис инвест", 50%-ными долями в стройкомпаниях группы.

Под управлением "Метрополиса" находится ООО "Специализированный застройщик "МегаСтрой", которое планирует инвестировать 5,9 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса категории "четыре звезды" на курорте "Красная Поляна".

Группа уже возвела в Сочи более 100 тыс. кв. метров жилья и другие объекты, реализовала проекты по благоустройству, реконструкции городских объектов, таких как набережные пляжа "Ривьера", пляжа "Маяк", набережная реки Сочи.

Санаторий "Известия" — одно из старейших курортных учреждений России, действует с 1930 года. Согласно его сайту, в настоящее время он располагает 8 жилыми корпусами (более 250 номеров), собственной пляжной территорией, парковой зоной площадью 10 гектаров. Здравница отражает отрицательные финансовые показатели: чистый убыток в 2021 году возрос до 51,969 млн рублей с 1,429 млн рублей в 2020 году, выручка снизилась в 30 раз — до 3,79 млн рублей.