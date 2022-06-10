«Сегодня из Москвы в Чеченскую Республику прилетел первый туристический чартер. Чечня – самобытный регион, который наши туристы начинают для себя открывать. Грозный – один из самых современных городов России с развитой инфраструктурой, с широким выбором гостиниц, кафе, ресторанов. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик», — сказала она журналистам.

Она отметила, что спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 кресел.

Как отметили в Ростуризме, программа действует в два направления, поэтому для жителей Республики также сформированы туры из Грозного в Москву.

«Мы видим, что запрос на атмосферный культурно-познавательный отдых с возможность одновременно погрузиться в национальный колорит, традиции, у нас в стране активно растёт. И один из лидеров здесь, безусловно – Кавказ», — сказала Догузова.

Программа туристических чартеров в регионы России нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года. В ее рамках Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что позволяет туроператорам компенсировать 50% затрат на обслуживание воздушного судна, а туристам приобрести турпакеты по цене в 1,5-2 раза ниже рыночной.

В летнем сезоне 2022 года чартеры выполняются в 12 регионов от Калининграда до Камчатки, тогда как в 2021 году таких регионов было семь.