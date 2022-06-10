По международному мосту через реку Амур поехали первые автомобили. С момента подписания первого соглашения о его строительстве между правительствами РФ и КНР прошло 27 лет, оно было заключено 26 июня 1995 года, в сентябре 2015 года — подписан протокол о внесении изменений в документ.

"Уверен, что этот мост станет визитной карточкой городов Благовещенск и Хэйхэ", — сказал на церемонии открытия губернатор Василий Орлов.

Новая переправа между двумя странами пока будет доступна только для грузовых перевозок. Как пояснила "Интерфаксу" первый заместитель Минвнешэкономразвития области Екатерина Киреева, интенсивность движения на данном этапе будет минимальной из-за сохраняющихся карантинных рисков.

"Высокие требования, которые есть на китайской стороне, пока нас ограничивают. Мы к этому относимся с пониманием и уважением. Кроме того, еще не завершено строительство постоянного пункта пропуска. Тем не менее, с сегодняшнего дня начинается стабильное транспортное сообщение между нашими странами в ежедневном режиме", — пояснила Киреева.

При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Приграничные города Благовещенск и Хэйхэ, который расположен на берегу Амура напротив столицы Амурской области, имеют тесные экономические связи. Ранее транспортное сообщение между ними обеспечивали речные суда в период навигации, понтонная переправа и суда на воздушной подушке — в межсезонье, ледовая дорога — зимой. Затраты составили 19 млрд рублей, из них объем инвестиций на российской территории — 14 млрд рублей.

Мост построен полностью на заемные средства, поэтому будет окупаться за счет платы за проезд. В сентябре прошлого года стали известны тарифы — правительство Приамурья на портале правовой информации РФ опубликовало соответствующее распоряжение. Максимальный размер платы за проезд по международному мосту составит чуть более 9 тыс. рублей.

Мост Благовещенск — Хэйхэ возводился по концессионному договору и был построен за три года: с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. Он возводился синхронно с двух берегов Амура российскими и китайскими подрядчиками, стыковка произошла 31 мая 2019 года. В мае 2020 года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение по переходу помешала эпидемиологическая обстановка. Все материалы, из которых построена российская часть моста, — отечественного производства. Исключение составляют французские ванты.

Длина двухполосного моста составляет чуть более одного километра. Вместе с подъездными путями протяженность перехода составляет 20 километров. С российской стороны они в два раза протяженнее, чем в КНР. Из 13 км подъездных путей на территории России 278 метров — это мост через протоку Каникурганскую.

Для обслуживания сооружения возводится таможенно-логистический терминал (ТЛТ) "Каникурган", который, как ожидается, позволит сократить протяженность маршрута по России в страны Европы на 1,5 тыс. км без существенного увеличения пробега по Китаю.

Планируется, что грузопоток через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн импорта и 660 тыс. тонн экспорта. Проект реализуется в четыре этапа, инвестор ГК "Регион" планирует к 2024 году выйти на проектную мощность обработки 600 автомобилей в сутки.

Помимо автомобильного моста Россию и Китай также связывает железнодорожный переход Нижнеленинское — Тунцзян. Его строительство было завершено 27 апреля 2022 года. Сооружение соединяет территории Еврейской автономной области и провинцию Хэйлунцзян. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.