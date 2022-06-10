"Несмотря на санкции, инвестор информирует — проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Срок готовности — 19 июля, летом должны начаться работы на объекте", — сказал Носов.

Ранее сообщалось, что ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" для реализации проекта учредили в ноябре 2020 года на паритетных началах ООО "АБС Магадан" (Москва).

Инвестор в апреле 2022 года планировал выбрать подрядчика для строительства нового терминала.

Инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта в Магадане было подписано между выигравшим соответствующий конкурс ООО "АБС Магадан" и Корпорацией развития Магаданской области.

Инвестор взял на себя обязательства по строительству нового пассажирского терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры.

Терминал будет оснащен двумя телетрапами. Запланировано строительство привокзальной площади с парковкой на 300 машиномест. В соответствии с условиями соглашения "АБС Магадан" также инвестирует в оснащение грузового комплекса пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.

Инвестиции должны составить не менее 4,298 млрд рублей. Победитель конкурса в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акция АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за Магаданской областью.

Аэропорт "Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу.