Это "Царь Пётр I — герой рисунков учеников Изостудии Эрмитажа. В рамках Года Петра Великого в Эрмитаже" и стендовая выставка "К 300-летию учреждения Табели о рангах и геральдической службы".

На первой экспозиции будет представлено 50 работ, созданных в период с 1983 по 2022 годы. Для учеников Изостудии Эрмитажа царь Пётр I — один из самых любимых героев. Его имя известно детям с самого раннего возраста из рассказов взрослых, из книг и фильмов о жизни основателя Санкт- Петербурга.

"Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных..." утвержден Петром I 24 января 1722 года.

На выставке петербуржцы узнают, как новая система предоставляла возможность обретения дворянства путем продвижения по лестнице чинов: отныне не родовитость и заслуги предков, а служба государю и отечеству становилась основным источником привилегий.

Им также расскажут об учреждении должности герольдмейстера и Герольдмейстерской конторы. В обязанности конторы входило установление численности дворянства, наблюдение за прохождением дворянами военной или гражданской службы, их перемещениями по службе, контроль и проверка количества и деятельности дворянских детей, охрана сословных прав дворян и составление и учреждение личных гербов.

Согласно "Табели о рангах", чин канцлера был высшим чином, и всего одиннадцать человек удостаивались этого чина в истории российского государства. Об их судьбе и службе на благо Отечества рассказывает выставка.