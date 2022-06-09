Он подчеркнул, что в целом сезон на внутреннем рынке обещает быть удачным. Но из-за того, что остаются закрытыми аэропорты Симферополя, Анапы и Геленджика, структура спроса изменилась.

«Самым труднодоступным регионом юга России ввиду отсутствия авиаперевозки оказался Крым. По причине того, что туда дольше всего добираться, и ограниченного количества железнодорожного сообщения. Крым просаживается в загрузке на 46% относительно такого же периода в прошлом году», — сказал Уманский.

По его данным, снизилась также загрузка отелей Анапы (на 31%) и Геленджика (12%). Туапсе потерял 8%. При этом Сочи, где работает аэропорт, имеет такую же загрузку, как в прошлом году.

Уманский подчеркнул, что спрос на Крым и Краснодарский край не останется таким же низким до конца сезона. «Показатели падения спроса, которые мы декларируем по Крыму и Краснодарскому краю, в значительной степени скомпенсируются к финишу сезона. Нам стоит ожидать небольшое падение загрузки в этих регионах, но несущественное, в пределах 10%», — сказал эксперт.

По его словам, на стимуляцию спроса работают определенные меры, которые применяют предприниматели и региональные власти. В первую очередь, это скидки, предоставляемые отелями в Краснодарском крае и особенно в Крыму. В некоторых объектах полуострова цены снизились до 50% по сравнению с уровнем марта 2022 года.

«В среднем, снижение соответствует 15% относительно тех цен, с которыми мы входили в сезон. При этом по Крыму на июнь мы фиксируем снижение цен ниже прошлого года. Сейчас Крым для туристов становится более доступным, чем в прошлом году», — подчеркнул Уманский.

Кроме того, по его словам, власти Крыма договорились с дорожными службами об отсрочке дорожных работ на летний сезон на федеральных трассах, чтобы обеспечить свободный проезд автомобилистам. И отменили сбор денег на курортных платных парковках для всех туристов.

«Сейчас мы видим значительное увеличение количества туристов, которые бронируют туры и собираются отправиться на курорты на собственных автомобилях. По нашим данным, количество таких туристов выросло на 25% и за последние несколько дней мы видим прирост на таких направлениях, как Анапа и Крым, порядка 20% к предыдущим неделям. Притом, что пик загрузки традиционно приходится на вторую половину июня, динамика будет нарастать», — подчеркнул Уманский.

По его словам, доля загрузки Крыма авиацией исторически составляла около 30%. Часть этого потока заместят туристы, приехавшие на дополнительных поездах и собственных автомобилях.

В 2021 году Крым принял около 9,5 млн туристов, что стало рекордным показателем.