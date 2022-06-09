"Грузовой автомобиль двигался из Сочи в сторону поселка Красная Поляна, его водитель не справился с управлением и допустил столкновение с экскурсионным автобусом, который двигался во встречном направлении", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД УВД Сочи в четверг.

Кроме этого, в автобус врезался автомобиль "Газель", ехавший в попутном направлении. "Предварительно в ДТП есть трое пострадавших", — подчеркнул представитель пресс-службы. Между тем, в социальных сетях сообщают, что в экскурсионном автобусе находилось более 30 пассажиров, среди которых — трое детей.