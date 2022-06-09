«Россиянин 54 лет отдыхал в пятизвездочном отеле в туристической зоне Кумкой недалеко от курорта Манавгат. Во время купания в море он почувствовал себя плохо и начал тонуть. Спасатели вытащили мужчину на берег, сделали искусственное дыхание», — пишет издание.

По его информации, прибывшая на место происшествия машина скорой помощи доставила пострадавшего в частную больницу Сиде.

«Несмотря на все усилия спасти россиянина не удалось, он скончался в больнице. Тело доставлено в институт судебной медицины Антальи после осмотра места происшествия представителями полиции и прокуратуры», — уточняется в сообщении.