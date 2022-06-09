Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и проходит в рамках федерального проекта "Виват, Петр Алексеевич!" Ассамблеи петровских музеев при поддержке министерства культуры РФ.

"Выставочный проект представляет петровскую промышленную историю и коллекции музеев Тульской, Липецкой и Оренбургской областей. Лидером объединения этих фондов выступило Тульское музейное объединение", — говорится в сообщении.

В течение двух месяцев здесь будут экспонироваться портрет Петра I, юбилейные полковые знаки петровских полков (Преображенского, Смоленского, Нижегородского), памятные медали, монеты петровской эпохи, копия азбуки конца XVII века и др. Также гости увидят авторских кукол из ткани и папье-маше петербургской художницы Галины Белеховой.

Также в Туле в рамках проекта "Музейное лето в Туле" проходят творческие, просветительские и музейно-выставочные мероприятия, посвященные наследию императора.

Так, в рамках федерального туристического проекта "Императорский маршрут", куратором которого является регион, разработан музейный маршрут.

В Музее оружия действует выставка "Указом Петра Великого", где представлено почти 80 предметов, в том числе стрелковое оружие петровских времен. В Музее изобразительных искусств состоялось открытие Зала Романовых, экспозиция которого открывает новые страницы истории императорской династии, связанной с Тульской областью. В Тульском кремле прошли "Петровские чтения".

В конце лета запланирован фестиваль "Петровские музыкальные ассамблеи", императорские сезоны в Тульском кремле и многое другое.