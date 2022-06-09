"Это знаковое событие для Тульской области. Оно станет важной составляющей проекта "Музейное лето в Туле". Фестиваль "Толстой" — это всегда яркое зрелище на открытых площадках исторической усадьбы", — заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе заседания оргкомитета фестиваля в четверг.

В пресс-релизе отмечается, что в этом году при организации международной части программы удалось принять не всех зарубежных участников, желающих представить свои постановки. При этом организаторы провели большую работу с коллективами из российских регионов.

Программный директор фестиваля Павел Руднев рассказал, что в этом году концепция основана на теме семьи и детства.

В 2022 году исполняется 170 лет со дня публикации повести "Детство" — литературного дебюта Толстого. В программе расширено число постановок для семейной и детской аудитории.

Всего в программе фестиваля порядка десяти театральных коллективов — это ведущие московские, петербургские театры, коллективы из Казани, Новосибирска и других городов.

Фестиваль откроется спектаклем театра Вахтангова "Война и мир", который стал ярчайшим событием этого года. К традиционному формату вечерних показов добавятся детские театральные мастер-классы по истории театра.

В фестивале также примут участие тульские коллективы.

Так, в программу вошла постановка Тульского академического драматического театра по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой "Толстого нет".

Для детской аудитории покажут постановку прошлого года по книге С.А. Толстой "Куколки-скелетцы". Тульский областной театр кукол представит спектакль "Филиппок". Тульский театр юного зрителя вместе с московским режиссером Иваном Пачиным поставит спектакль "В поисках синей птицы".

Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая сообщила, что на территории усадьбы будут оборудованы две ключевые сцены. Возле теплицы и у дома Волконского покажут спектакли для детей, в яблоневом саду — подростковую программу.

"В этом году музей по праву может считаться соавтором специальных проектов, которые будут представлены на фестивале "Толстой". Уверена, что уникальная атмосфера усадьбы и ощущение сопричастности, которые впитали в себя участники, впоследствии передадутся и зрителям", — подчеркнула Толстая.

В 2021 году театральный фестиваль был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году он был отменен из-за пандемии.