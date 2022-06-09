«Введение туристического сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Не понятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет 1-2 ночи. Вопрос требует обсуждения», — цитирует министра издание.

При этом взимание туристического сбора с пассажиров, прибывающих самолетом, не обсуждалось.

Как отмечает издание, кабмин Таиланда должен был рассмотреть вопрос о туристическом сборе на заседании на этой неделе, но министерство отложило вопрос из-за неопределенности с прибывающими наземным транспортом.

По словам Ратчакитпракана, план введения туристического сбора должен быть представлен в течение двух месяцев, а само новое правило начнет действовать через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому, как считает министр, туристический сбор начнут взимать не ранее четвертого квартала 2022 года или даже первого квартала 2023 года.

Ранее власти Таиланда обсуждали введение туристического сбора с апреля со всех иностранных туристов. Для прибывающих по воздуху сбор в размере 300 бат или $9 должен быть включен в стоимость авиабилетов.