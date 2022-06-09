В течение двух дней в суздальском Зарядье будут выступать фольклорные музыкальные коллективы из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга.

Среди участников — "Владимирские рожечники" и "Колокол" из Владимира, "Отава Ё" из Санкт-Петербурга, ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин" из Москвы, группа Zventa Sventana и многие другие.

В программу фолк-феста также вошли творческие состязания певческих коллективов, ярмарка мастеров, различные интерактивы и мастер-классы для детей и взрослых, знакомящие с народными традициями Владимиро-Суздальской земли.

Кроме того, на фестивале гости смогут не только продегустировать фермерскую продукцию и блюда, приготовленные по старинным русским рецептам, но и принять участие в их приготовлении.