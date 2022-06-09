"Фестиваль в 4-й раз пройдет накануне православного праздника — Дня Святой Троицы — 10 и 11 июня. Особенностью данного фестиваля пробуждение интереса к традиционной культуре родного края. Не случайно в названии фестиваля появилось диалектное слово, характерное именно для Кубанской традиции (ударение в слове "троецкий" на второй слог — прим. ИФ)", — пояснила Удовицкая.

Она отметила, что фестиваль выступает площадкой для творческого общения и обмена опытом мастеров традиционного декоративно-прикладного искусства, фольклорных ансамблей и исполнителей между представителями разных локальных традиций Кубани, а также других регионов.

"Фестиваль интересен тем, что в нем принимают участие коллективы от самых маленьких детей и заканчивая старшим поколением. Это те люди, которые еще от своих бабушек переняли традиции, песни, обряды. Это то, чего нельзя потерять. И вот эти близкие к истокам, уникальные и ценные знания, мы хотим сохранить и передать следующим поколениям", — добавила Удовицкая.

Уточняется, что в любом мастер-классе, чаепитии, хороводе или конкурсе могут принять участие все желающие.

Фестиваль "Троецкий хоровод" посвящен памяти Елены Ивановны Горбуновой. Она в 2007 году стала идейным вдохновителем создания Центра традиционной культуры, а с 2012 по ее инициативе проводился открытый городской фольклорный фестиваль "Зеленые святки". Главной целью этой работы была популяризация традиционной культуры в условиях современного мегаполиса.

После смерти основателя "Зеленые святки" в 2015 году прекратили свое существование, но творческий коллектив сумел придумать новую форму мероприятия и с 2019 — в Краснодаре в память о Елене Горбуновой проходит новый культурный праздник.

В рамках IV фестиваля "Троецкий хоровод" имени Елены Горбуновой мероприятия в течение двух дней проведут в Пашковском городском Доме культуры и в парке имени 30-летия Победы города Краснодара.