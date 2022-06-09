"Российские авиакомпании с 10 июня запускают регулярные прямые рейсы из городов России в Тамчы", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "Аэрофлот — Российские авиалинии" будет осуществлять два рейса в неделю по маршруту Москва-Тамчы-Москва с 16 июня. "Уральские авиалинии" с 10 июня запускают два рейса в неделю по маршруту Москва-Тамчы-Москва, два рейса в неделю по маршруту Екатеринбург-Тамчы-Екатеринбург, один рейс в неделю по маршруту Санкт-Петербург-Тамчы-Санкт-Петербург. S7 Airlines с 19 июня открывает рейс раз в неделю по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск.

Рейсы обусловлены снятием ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между Киргизией и Россией и растущей востребованностью туров на туристические объекты Иссык-Кульской области среди россиян.

Кроме этого, полностью возобновлено наземное пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение между Киргизией и Россией.