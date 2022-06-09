Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям до конца октября. Время в пути из Томска в Тюмень составит 3 часа.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", рейс Томск — Тюмень является субсидируемым.

В 2021 году рейсы из Томска в Тюмень выполняла авиакомпания Red Wings, полеты осуществлялись по средам.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Томский аэропорт "Богашево", находящийся под управлением холдинга "Новапорт", сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.