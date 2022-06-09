Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320neo. После посадки во Владивостоке воздушное судно продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

По данным "Кольцово", ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было.

"В 2011 году полеты выполняла авиакомпания "Владивосток авиа" на отечественных самолетах Ту-204-300. Регулярные рейсы в Южно-Сахалинск из Екатеринбурга появились в расписании "Кольцово" впервые", — говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.