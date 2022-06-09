Согласно решению оперштаба по борьбе с COVID-19, ограничения на въезд в РФ граждан Узбекистана снимаются с 14 июня.

В расписание вернутся поезда формирования Узбекских железных дорог (АО "Узбекистон темир йулари"). В частности, с 23 июня — поезд Ташкент — Самара отправлением раз в неделю; с 25 июня — поезд Ташкент — Волгоград отправлением также раз в неделю.

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется, добавляют РЖД.