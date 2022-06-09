"Зоопарк окружен бетонным забор, но стая собак сделала подкоп около пяти утра, пробралась в вольеры и загрызла редчайших животных. Мы потеряли двух оленей, ламу Белоснежку. Она единственная в мире по такому редкому окрасу — белая вся вплоть до ресниц. Погибла альпака, ее стоимость около 400 тыс. рублей, но наши моральные потери выше финансов", — сказал Никулика.

По его словам, собак прогнал проснувшийся от шума сотрудник. Сейчас коллектив зоопарка принимает экстренные меры по охране других животных: обследован забор на предмет других подкопов, установлено дополнительное освещение, животных на ночь запирают в закрытых помещениях.

"У нас в округе бродит огромная стая из нескольких десятков особей. Они загрызли отару из 40 овец в поселке рядом, детей местные жители уже боятся выпускать на улицы гулять. И никого не накажешь: местные власти в рамках полномочий отловили собак, стерилизовали, пометили бирками и отпустили. Это не мешает им нападать", — сказал собеседник агентства.

Зоопарк "Баба Фрося" — крупнейший частный зоопарк в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, в нем проживают 105 видов животных.

Как сообщалось, в январе этого года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о необходимости изменения федерального законодательства о безнадзорных животных для защиты людей от агрессивных собак.

В начале года в Приволжском районе Астраханской области стая бродячих собак растерзала 58-летнего мужчину. Возбуждено дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

В июне 2021 года в Астрахани по решению суда на 100 тыс. рублей был оштрафован по делу о халатности начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству горадминистрации. Суд установил, что с апреля по декабрь 2020 года чиновник не организовал работу по отлову и содержанию уличных собак при наличии бюджетного финансирования и при массовых жалобах граждан на нападения агрессивных животных.

В начале апреля 2021 года было возбуждено дело о халатности в отношении чиновников администрации Камызякского района, где собаки загрызли мужчину. Его растерзанное тело было найдено в парке. В январе 2021 года свора собак напала на детей в городе Знаменск.