По ее словам, федеральным планом подготовки юбилея предусмотрено 158 крупных мероприятий. Это выставки, фестивали, просветительские проекты, конференции, концерты, спектакли.
В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город подготовил ко дню рождения основателя 200 мероприятий.
XV Международный петровский конгресс "Не чародей, а гений" проходит в Петербурге с 9 по по 11 июня. Планируется рассмотреть ряд тем, которые позволят создать синтетический образ великого преобразователя. На конгрессе выступят ведущие специалисты в области изучения петровской эпохи, представляющие учреждения культуры, науки и образования Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Кингисеппа, Петрозаводска, Рязани, Саратова, Таганрога, Томска. Очное участие также примут иностранные докладчики — из Бельгии, Сербии, Франции; дистанционно выступят исследователи из Австрии, Вьетнама, Германии, Италии, Франции.