"Россия масштабно и ярко отмечает 350-летие со дня рождения Петра I. За два минувших года министерство культуры РФ совместно с петровскими регионами, в первую очередь с правительством Санкт-Петербурга, организовало выставочные проекты и форумы (...) в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Воронеже, Саратове, Туле, Ростове-на-Дону, Таганроге, Калининграде, Твери, Волгограде, Астрахани, Пскове, Ярославле и Петрозаводске. До конца года петровский марафон продолжится в Вологде, Белозерске, Липецке, Рязани, Владимирской области и Екатеринбурге. Одно это перечисление говорит о том, какая огромная у нас, по-настоящему "петровская" страна", — сказала Манилова в четверг на открытии XV Международного петровского конгресса в Петербурге.

По ее словам, федеральным планом подготовки юбилея предусмотрено 158 крупных мероприятий. Это выставки, фестивали, просветительские проекты, конференции, концерты, спектакли. В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город подготовил ко дню рождения основателя 200 мероприятий. XV Международный петровский конгресс "Не чародей, а гений" проходит в Петербурге с 9 по по 11 июня. Планируется рассмотреть ряд тем, которые позволят создать синтетический образ великого преобразователя. На конгрессе выступят ведущие специалисты в области изучения петровской эпохи, представляющие учреждения культуры, науки и образования Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Кингисеппа, Петрозаводска, Рязани, Саратова, Таганрога, Томска. Очное участие также примут иностранные докладчики — из Бельгии, Сербии, Франции; дистанционно выступят исследователи из Австрии, Вьетнама, Германии, Италии, Франции.